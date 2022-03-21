VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının üzerinden 8 yıl geçti
Mersin, Türkiye'nin enerjisine enerji katacak
Kuyumcular banka kuruyor: Altınbank
Lüksemburg, Ukraynalı mültecilere Suriyelilerden farklı davranılmasına karşı
Rusya'da vatandaşlar bazı temel gıda ürünlerine erişmekte zorlanıyor
Ukrayna, Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 8 kişinin öldüğünü duyurdu
Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın: İlk ameliyatımı 7 yaşımda yaptım
Stoltenberg'den dikkat çeken Türkiye sözleri
Başkan Erdoğan'ın konuşmasına dikkat çekti
Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü
Hedefini tam isabetle vurdu
TÜGVA'ya kumpasın perde arkası: Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
'Yalan Dünya'ya rap yorumu
Delirten fotoğraf
Romantik dans
Yanlış istihbarat
Sahneden aşk haykırışı
Deniz sevgisi kar dinlemedi
Ela ile oyun vakti
‘Boşanmıyoruz' pozu
MS hastalığından kurtuldum
Asgari ücrette değişiklik yapılacak mı?
Hamile diyeti erken doğum riskini azaltır
Büyüyen geniz eti, kulak hastalıklarına sebep oluyor
21 Mart 2022 Pazartesi 14:15:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 14:15:00

Lüksemburg, Ukraynalı mültecilere Suriyelilerden farklı davranılmasına karşı

Kaynak: AA

ABONE OL

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, "Avrupa'da insanların ten rengine, diline, dinine göre davranmak kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Ukraynalı mültecilere Suriyelilerden farklı davranılmasına "tamamen karşı olduğunu" belirterek, "Avrupa'da insanların ten rengine, diline, dinine göre davranmak kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

Asselborn, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022 (ADF) kapsamında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Asselborn, Ukraynalı mülteciler için yaptıklarının görevleri olduğunu ve bunun diğer bölgelerden gelenler için de yapılması gerektiğini söyledi.

Ukraynalı mülteciler ile Suriye veya diğer bölgelerden gelenlere farklı davranılmasına karşı olduğunu ifade eden Asselborn, "Avrupa'da insanların ten rengine, diline, dinine göre davranmak kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) göç politikalarıyla ilgili bir soruya Asselborn, "Bununla ilgili iki önemli kelime var: Dayanışma ve sorumluluk." yanıtını verdi.

Asselborn, AB'nin her ülkesinin göç konusunda iyi olmadığını belirterek, "Bazı ülkelerde genel olarak büyük sorunlar var, bu nedenle Avrupa göç politikası oluşturulması gerekiyor. AB, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü savunduğumuz bir yerse, AB değerlerine uygun ortak bir göç politikasına sahip olmak için bir araya gelmeliyiz." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşını değerlendiren Asselborn, "Bu barbarlıktır, bu Ukrayna halkının katliamıdır." ifadesini kullandı.

AB'nin Rusya'ya yaptırımları

Asselborn, Ukrayna'ya saldırı nedeniyle Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar konusunda AB'nin 27 ülkesinin, "aynı çizgide" ve "dayanışma" içinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dünyayı değiştirebilecek olan şey sadece yaptırımlar değil. Ancak burada, uluslararası hukukun temel kurallarına uymayan Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ile iş yapmaya veya finansal faaliyetlerde bulunmaya devam edemeyeceğimizi göstermek istedik."

Asselborn, "Aslında Rusya kendini cezalandırdı, çünkü ülkeden ayrılan çok sayıda Amerikalı ve Avrupalı şirket var. Ne yazık ki bu durum, Rusya'daki işsizliği de artıracak." dedi.

Avrupa Komisyonu'nun, şu anda AB'nin enerji bağımsızlığı üzerinde çalıştığını anımsatan Asselborn, bu geçişin "çok önemli" olduğunu vurguladı.

Etiketler : Jean Asselborn UKRAYNA MÜLTECİ Avrupa Komisyonu
Ezgi Bieber!

Ezgi Bieber!
Sağlığına kavuştu sahneye döndü

Sağlığına kavuştu sahneye döndü
Elleri hep üstümde

Elleri hep üstümde
Herkes müziğini düzgün yapsın

Herkes müziğini düzgün yapsın
Sinemasız çocuk kalmayacak

Sinemasız çocuk kalmayacak
2 ayda bir tekli çıkarıyor

2 ayda bir tekli çıkarıyor
Kırmızılı gece

Kırmızılı gece
Taksim'i anlattılar

Taksim'i anlattılar
Sanat tarihi profesörü olurdum

Sanat tarihi profesörü olurdum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER