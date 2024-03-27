Lukşaneko: Putin ve ben 24 saat uyumadık

Lukşaneko: Putin ve ben 24 saat uyumadık

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukşaneko, Moskova saldırganlarının Belarus'a girişini engellediklerini söyledi.

"PUTİN'E YARDIM ETTİK"

Rusya'da konser salonuna 22 Mart'ta gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından 4 saldırgan Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde yakalanmıştı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukşaneko, saldırganların Belarus'a girişini engelleyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yardım ettiklerini söyledi. Saldırganların ilk olarak Belarus'a girmeye çalıştıklarını ifade eden Lukaşenko, "Burada yüksek güvenlik önlemleriyle karşılaştılar. Bu nedenle Ukrayna sınırına gittiler" dedi.

Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini anlatan Lukaşenko, "Putin 'sınırı kapatarak yardım edebilir misin' dedi. 'Her şeyi yapıyoruz' dedim" ifadelerini kullandı.

"PUTİN VE BEN 24 SAAT UYUMADIK"

Putin'in saldırı sonrasında ulusa sesleniş konuşmasını çok geç gerçekleştirdiği yönündeki iddialara da yanıt veren Belaruslu lider, "Putin ve ben 24 saat uyumadık. Eleştirenler bu konuda ne biliyor? Sürekli bir etkileşim vardı. Bir şey söylemesi gerektiğinde çıkıp söylüyordu" ifadelerine yer verdi.

Rusya'da 22 Mart'ta konser salonuna düzenlenen saldırıda, 139 kişi hayatını kaybetmiş, 182 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyla ilgili bugüne kadar 8 kişi tutuklandı.