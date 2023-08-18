Lübnan'da uzun süredir devam eden elektrik kesintisi sona erdi

Lübnan Elektrik Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Necib Mikati, elektrik üreticisi şirket ile görüşerek hükümetin borcunun 7 milyon dolarlık kısmının ödenmesi konusunda taahhüt verdi.

Mikati, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Lübnan hükümetine tanıdığı özel çekme hakkı çerçevesinde bu taahhütte bulundu.

Bunun üzerine elektrik üretimine yeniden başlandığı belirtildi.

Uzlaşmanın ardından kamu kurumlarında 24 saati aşan elektrik kesintisi sona erdi. Elektriğin önceden olduğu gibi günlük 4 saat verilmesi öngörülüyor.

- Ne olmuştu?

Lübnan'da 16 Ağustos akşam saatlerinde başlayan elektrik kesintisi kamu hizmetlerini sekteye uğratmıştı.



Kesinti nedeniyle başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı ve Beyrut Deniz Limanı jeneratörle hizmet vermek zorunda kalmıştı.

Lübnan Elektrik Kurumundan dün yapılan yazılı açıklamada, devletin elektrik üreten şirkete yaklaşık 10 milyon dolar tutarındaki borcunu ödeyememesi nedeniyle ülkedeki iki elektrik santralinde üretimin durduğu duyurulmuştu.