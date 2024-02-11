Lübnan'da Şii Emel Hareketi, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu
Kaynak: AA
Lübnan'daki Şii Emel Hareketi, İsrail ile Lübnan'ın güneyindeki sınırda çıkan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.
İran destekli Hizbullah Hareketi'nin müttefiği olan Emel Hareketi, hayatını kaybeden mensupları hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, Muhammed Rabih el Mısri ve Hasan Ali Faruh adındaki 2 mensubunun öldüğü ifade edildi.
İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Emel Hareketi mensubu sayısı 8'e yükseldi.
Ayrıca çatışmalarda, 188 Hizbullah mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 1 Lübnan askeri, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.
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