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Lübnan'da Şii Emel Hareketi, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu
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11 Şubat 2024 Pazar 19:03:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 19:03:00

Lübnan'da Şii Emel Hareketi, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü duyurdu

Kaynak: AA

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Lübnan'daki Şii Emel Hareketi, İsrail ile Lübnan'ın güneyindeki sınırda çıkan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

İran destekli Hizbullah Hareketi'nin müttefiği olan Emel Hareketi, hayatını kaybeden mensupları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Muhammed Rabih el Mısri ve Hasan Ali Faruh adındaki 2 mensubunun öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Emel Hareketi mensubu sayısı 8'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 188 Hizbullah mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 1 Lübnan askeri, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

Etiketler : şii emel çatışma ölüm
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