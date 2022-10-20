"Türkiye, küresel lider olma potansiyeline sahip"

Anadolu Ajansının (AA), iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle düzenlediği Çevre Forumu, "Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" ana temasıyla İstanbul'da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesajlarıyla açılan AA Çevre Forumu'nda AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Vinton ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktör Yardımcısı Ovais Sarmad da katılımcılara hitap etti.

- "TÜRKİYE, İKLİM EYLEMİNDE OLUMLU DEĞİŞİM İÇİN KÜRESEL LİDER OLARAK KATKI SUNMA POTANSİYELİNE SAHİP"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Vinton, yaptığı konuşmada, AA Çevre Forumu'na Türkiye'nin üst düzey yetkililerinin katılımının, "ulusal düzeyde iklim değişikliği konusunda etkili eylem için hayati önem taşıdığını" söyledi.

Vinton, bununla ilgili "Türkiye, iklim eyleminde olumlu değişim için küresel lider olarak katkı sunma potansiyeline sahip." dedi.

İklim konusunu bir korku filmi senaryosu tarzında ele almaktan acilen uzaklaşmak gerektiğini ifade eden Vinton, medyayı iklim değişikliğini korku yayacak şekilde değil, çözüm yolu sunarak ele almaya çağırdı.

Vinton, insanları gezegeni koruma hedefine doğru motive etmenin zorluklarına dikkati çekerek, topluluğun "bir tehdit yaratmadan nasıl harekete geçileceği ve farkındalığın nasıl artırılacağı" ile boğuştuğunu söyledi.

Fosil yakıtların yenilenebilir kaynaklarla değiştirilmesini öneren Vinton, hükümetlerin her düzeyinde paniğe kapılmadan iklim eylemine ilişkin bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Vinton, doğaya saygı duymak gerektiğinin altını çizerek, dünyanın iklim değişikliğini en aza indirmek için harekete geçilmesi gereken bir aşamada olduğunu kaydetti.

Mevcut durumu "Korkutucu bir şeye doğru ilerliyoruz." diye tanımlayan Vinton, herkese "doğaya karşı intihara meyilli bir savaşın" varlığına ilişkin uyarıda bulundu.

Vinton, hükümetlere tarihin doğru tarafında durma çağrısında bulunarak, medya anlatısının bu konuda çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

İklim değişikliği eyleminin Türkiye için "belirleyici bir an" olduğunu kaydeden Vinton, BM ve UNDP'nin Türkiye ile iş birliğinin altını çizdi. Vinton, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olmasını "büyük ve vizyoner" bir karar olarak nitelendirdi. Türkiye'nin yeşil devrimde lider olma hedefine dikkati çeken Vinton, "Bu, çok çok önemli bir adım." diye konuştu.

Vinton, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye'deki diğer kurumlarla yakın temasta bulunan UNDP'nin Türkiye'de iklim değişikliği eylemine ilişkin uzun vadeli stratejik eylem planlarının hazırlanmasına destek olduğunu belirterek, ülkede güneş enerjisi ve rüzgara dayalı elektriğin kullanılmasını önerdi.

İklim değişikliği eyleminde teknolojinin oynadığı role dikkati çeken Vinton, karşı karşıya kalınan zorluklardan birinin de kaynak eksikliği olduğunu söyledi. Vinton, ormanda, köyde yaşayan her ailenin çatısına bir güneş paneli koymasını ve enerji üretmesini sağlayacak finansman mekanizmasının oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Vinton, insanların "Değişim ne kadar radikal olursa o kadar pahalı olur" varsayımına eğilimli olduklarını ancak iklim eylemine yatırım yapmanın hem çevresel hem de ekonomik açıdan mantıklı olduğunu, çözüme odaklanılması gerektiğini anlattı.

- "ZENGİN YA DA FAKİR OLALIM, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BİZİ ELE GEÇİRİYOR"

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktör Yardımcısı Sarmad da iklim değişikliği eylemiyle ilgili "neyle karşı karşıya olunduğunu ve neler yapılabileceğini" anlamanın önemli olduğunu söyledi.

Pakistan'da meydana gelen sel felaketinin neden olduğu yerinden edilmelere atıfta bulunan Sarmad, "Zengin ya da fakir olalım, iklim değişikliği bizi ele geçiriyor." dedi.

Sarmad, böyle olayların arttığına işaret ederek, buna karşın medyada ise "kader ve kasvet yorgunluğu" olduğunun altını çizdi.

AA Çevre Forumu'na övgüde bulunan Sarmad, etkinliğin önemli olduğunu ve alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sarmad, bilim insanlarının "iklim değişikliğinin neden olduğunu ve değişiklikleri önlemek için neler yapılabileceğini" öğrenmek amacıyla Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli Raporu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

- "HEPİMİZİN KENDİ YÖNTEMLERİMİZLE HAREKE GEÇMESİ GEREKİYOR"

İklim değişikliğinin etkisini tersine çevirmek için hala zamanın olduğunu kaydeden Sarmad, sera gazı emisyonlarının azaltılması çağrısında bulundu.

Sarmad, bunun nasıl yapılması gerektiğinin çok açık olduğunu belirterek, "Bu, hükümetlerin her birine, sivil topluma düşüyor. Hepimizin kendi yöntemlerimizle hareke geçmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Verimliliği artırma ve yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmanın önemine işaret eden Sarmad, yolcu taşımacılığının iyileştirilmesi ve elektrikli araçlar için altyapının artırılması çağrısında bulundu.

Sarmad, "Dönüşümcü düzenlemelere yapılan yatırım, istihdam ve daha güçlü, daha dayanıklı ekonomiler yaratıyor." dedi.

- AA GİBİ HABER AJANSLARININ ROLÜ "SON DERECE ÖNEMLİ"

Şirketleri çevre dostu yaklaşımları benimsemeye çağıran BM yetkilisi, AA gibi haber ajanslarının rolünün "son derece önemli" olduğunu ve Türkiye'nin, "halkların neler yapabileceğine dair harika bir örnek" olduğunu ifade etti.

Sarmad, Türkiye'nin 2021'de Paris Anlaşması'nı onaylamasından bu yana hükümetin 2053'e kadar karbon nötrlük konusunda bir dizi politika açıkladığını kaydetti.

İklim değişikliği eylemiyle ilgili planlama ve olumlu anlatıyı vurgulayan Sarmad, "çok fazla çözüm ve yenilik" bulunduğunu ve BM'nin ana rolünün "tarafların veya müzakerelerin yönetimini ve esas olarak Paris Anlaşması kararlarının uygulanmasını desteklemek" olduğunu söyledi.

Sarmad, kamu yayıncıları aracılığıyla ulusal düzeyde "anlatıyı yeniden şekillendirme" ve iklim değişikliği konusunda insanları eğitme konusuna değinerek, AA'nın başlattığı girişimi desteklediğini ifade etti.