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08 Temmuz 2023 Cumartesi 21:45:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 21:45:00

Los Angeles'ta özel bir jetin düşmesi sonucu 6 kişi öldü

Kaynak: IHA

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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles yakınlarında bulunan bir havalimanında bir özel jetin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinin 85 kilometre güneyinde bulunan French Valley Havalimanı'nın yakınlarına bir özel jet düştü. Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada jetin düştükten sonra hemen alev aldığı ve jette bulunan 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Las Vegas'tan hareket ettiği ifade edilen Cessna C550 tipindeki özel jetin 04.15 sıralarında düştüğü açıklandı.

Hayatını kaybeden kişiler hakkında herhangi bir detay verilmezken Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Etiketler : Los Angeles ABD French Valley Havalimanı
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