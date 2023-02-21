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21 Şubat 2023 Salı 20:01:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 20:01:00

Litvanya: Rusya, NATO tarafından değil, Ukraynalılar tarafından yeniliyor

Kaynak: AA

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Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, NATO'nun, Rusya ile savaş halinde olmadığını, Moskova'yı Ukrayna'nın yendiğini duyurdu.

Landsbergis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rus yönetimine seslendi.

NATO'nun, Rusya ile savaş halinde olmadığını kaydeden Landsbergis, "NATO, Rusya'ya karşı özel bir askeri operasyon bile başlatmadı. Rusya, NATO tarafından değil, Ukraynalılar tarafından yeniliyor. Bu, bazı insanlar için utanç verici olmaya başladı" ifadesini kullandı.

Etiketler : NATO Litvanya Dışişleri Bakanı

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