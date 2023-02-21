Litvanya: Rusya, NATO tarafından değil, Ukraynalılar tarafından yeniliyor
Kaynak: AA
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, NATO'nun, Rusya ile savaş halinde olmadığını, Moskova'yı Ukrayna'nın yendiğini duyurdu.
Landsbergis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rus yönetimine seslendi.
NATO'nun, Rusya ile savaş halinde olmadığını kaydeden Landsbergis, "NATO, Rusya'ya karşı özel bir askeri operasyon bile başlatmadı. Rusya, NATO tarafından değil, Ukraynalılar tarafından yeniliyor. Bu, bazı insanlar için utanç verici olmaya başladı" ifadesini kullandı.
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