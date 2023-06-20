VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yavru pitonları ülkeye sokacaklardı!
Meksika'yı aşırı sıcaklar vurdu: 37 kişi hayatını kaybetti
AK Parti'de devir-teslim
Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 İsrailli öldü
Venezuela'dan "Mir" adımı
Bakan Tekin: Yeni bir inşa süreci başlatmamız gerekiyor
20 Haziran 2023 Salı 18:50:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 18:50:00

Libya'dan, Sudan'a yardım

Kaynak: AA

ABONE OL

Libya, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmalara sahne olan Sudan'a 14 ton acil tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, zor bir dönemden geçen Sudan'a karşı kardeşlik sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıkları belirtildi.

Bu bağlamda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Sudan'a 14 ton acil yardım malzemesi taşıyan bir uçak gönderdiği aktarılan açıklamada, söz konusu uçağın Port Sudan Havalimanı'na ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Libya'nın, Sudan'a güven ve istikrarı getirme amacıyla sarf edilen uluslararası çabalara destekleri yinelendi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.

Etiketler : libya sudan sudan çatışma libya-sudan
"Yollarda aranje yapıyoruz"

"Yollarda aranje yapıyoruz"
Bodrum'da İspanyol esintisi

Bodrum'da İspanyol esintisi
Seyirciyle ilk buluşma

Seyirciyle ilk buluşma
4 milyon liralık poz

4 milyon liralık poz
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Kilt giydi

Kilt giydi
Burak Yamantürk: Babalık sabır istiyor

Burak Yamantürk: Babalık sabır istiyor
60. yaşını İstanbul'da kutladı

60. yaşını İstanbul'da kutladı
Pınar Deniz: Hayal kurmuyorum, anı yaşıyorum

Pınar Deniz: Hayal kurmuyorum, anı yaşıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX