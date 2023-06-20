Libya'dan, Sudan'a yardım

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, zor bir dönemden geçen Sudan'a karşı kardeşlik sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıkları belirtildi.

Bu bağlamda Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Sudan'a 14 ton acil yardım malzemesi taşıyan bir uçak gönderdiği aktarılan açıklamada, söz konusu uçağın Port Sudan Havalimanı'na ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Libya'nın, Sudan'a güven ve istikrarı getirme amacıyla sarf edilen uluslararası çabalara destekleri yinelendi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR



Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık 1000 kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.