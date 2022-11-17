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17 Kasım 2022 Perşembe 13:26:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 13:26:00

Libya, Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tepki olarak Yunan Maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı

Kaynak: AA

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Libya, Trablus'a gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın uçaktan inmeyi reddetmesine tepki olarak Yunan Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, Dendias'ın tutumuna tepki olarak Yunanistan'ın Trablus'taki maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını, Libya'nın Atina'daki maslahatgüzarının da istişare için geri çekilmesi kararı alındığını söyledi.

"YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN TUTUMU, LİBYA HALKINA HAKARETTİR"

Yunan Bakan'ın bu tutumunun Libya hükümetince esefle karşılandığını ve bununla ilgili atılacak diğer adımları henüz açıklamayacaklarını aktaran Hammude, "Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın bugün takındığı tutum Libya halkına ve hükümetine hakarettir." ifadelerini kullandı.

Hammude, Dendias'ın uçağının Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine gittiğini sözlerine ekledi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Dendias, Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un havaalanına kendisini karşılamak için gelmesi nedeniyle ziyareti iptal etti. Yunanistan basınında ayrıca Libya'nın Dendias'ın uçağının uçuş planını onaylamadığı için Trablus'tan Bingazi'ye Malta üzerinden gittiği kaydedildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, bu sabah Libya'nın başkenti Trablus'ta uçaktan inmeyi reddederek açıklama yapmaksızın havaalanından ayrılması iki ülke arasında krize neden olmuştu.

Etiketler : libya trablus yunanistan
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