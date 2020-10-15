Libya ordusu: Hafter milisleri, ateşkesi yeniden ihlal etti

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, basına yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin, Sirte'nin batısındaki Buveyrat el-Hassun mevkiinde konuşlanan kuvvetlere grad füzeleriyle saldırı düzenlediğini kaydetti.

Dırah, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığını kaydetti.

- Beşinci ihlal

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen Hafter güçleri, ilk olarak 27 Ağustos'ta 12 füze ile düzenlediği saldırıdan bu yana 5'inci kez ateşkesi ihlal etti. Ordu kaynakları, bu saldırılarda şimdiye kadar zayiat yaşanmadığını aktardı.

Kalıcı bir ateşkes kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması öngörülüyor.