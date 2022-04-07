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07 Nisan 2022 Perşembe 19:06:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 19:06:00

Lavrov: Ukrayna kendi tekliflerinden çekiliyor

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tarafının, müzakerelerde kendi tekliflerinden çekilmeye ve provokasyonlar yapmaya başladığını söyledi.

Lavrov ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid el-Zayani, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'daki duruma değinen Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri değerlendirerek, "Ukrayna tarafı, olumlu karşılanan kendi tekliflerinden çekilmeye ve yeni provokasyonlar yapmaya başladı." dedi.

Ukrayna'nın Buça kentinde sivillerin ölümü ile ilgili "provokasyon" yapıldığını ileri süren Lavrov, Ukrayna'daki savaşta esir düşen Rus askerlere işkence yapıldığını ve bunun görüntülendiğini ifade etti.

"YEMEN'DEKİ TARAFLARI İSTİŞARE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Yemen meselesine de değinen Lavrov, Suudi Arabistan'ın bu meseleye ilişkin özel istişarelerin yapılması yönündeki teklifini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Lavrov, Yemen'deki tüm taraflara bu çalışmada yer alma çağrısında bulundu.

"AVRUPA'DA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI ÖNEMLİ"

Bahreyn Dışişleri Bakanı Zayani de Rusya ve Ukrayna tarafları ile temasları sürdürdüklerini belirterek, "Girişimlerimizin amacı, ateşkesin sağlanması, meselenin barış yoluyla çözülmesi ve bölgede güvenliğin güçlendirilmesidir." dedi.

Avrupa'da güvenliğin sağlanmasının önemini vurgulayan Zayani, Ukrayna'daki durumun iyileştirilmesini amaçlayan tüm uluslararası kararların uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Orta Doğu'daki duruma da değinen Zayani, "Bölgede son günlerdeki gelişmeler endişe verici ve Arap ülkelerine tehdit oluşturuyor. İran'ın eylemleri, istikrar ile güvenliği bozuyor. İran, çeşitli silahlı oluşumları destekliyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Lavrov Orta Doğu Bahreyn
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