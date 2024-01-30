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30 Ocak 2024 Salı 16:08:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 16:08:00

Lavrov, Rusya'nın Baltık ülkelerine saldıracağına dair açıklamaların "saçma" olduğunu söyledi

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanması durumunda Baltık ülkelerine saldıracağı yönündeki açıklamaların "saçma" olduğunu belirtti.

Lavrov, başkent Moskova'da yabancı misyon temsilcileriyle Ukrayna'daki duruma dair "yuvarlak masa" formatında toplantı yaptı. Toplantıya, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de katıldı.

Burada konuşan Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya maddi destek sağladığına dikkati çekerek, "Batı, şimdiye kadar 200 milyardan fazla dolar ayırdı." dedi.

Lavrov, Ukrayna'nın, Batı tarafından tedarik edilen silahları başka ülkelere sevk ettiğini ve bundan para kazandığını ileri sürerek, "Silahlar, tüm dünyaya yayılıyor. Batı'nın Ukrayna yönetimine sağladığı silahlar, sadece Orta Doğu'daki çatışma bölgelerinde değil Finlandiya, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Gazze Şeridi'nde de tespit edildi. Batı, bunu görmezden geliyor." ifadesini kullandı.

Batılı ülkelerin de "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanması durumunda Baltık ülkelerine saldıracağı" yönündeki açıklamalarını değerlendiren Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden'ın da buna benzer ifadelerinin bulunduğuna dikkati çekti.

Lavrov, söz konusu açıklamaların "saçma" olduğunu vurgulayarak, "Tarihi ve Ukrayna'da özel askeri operasyon kapsamında ilan ettiğimiz hedefleri azıcık anlayan herkes, bu tür açıklamaların saçma olduğunu anlıyor." diye konuştu.

Ukrayna Devleti Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Barış Formülü" inisiyatifini değerlendiren Lavrov, bunun "çıkmaza giden yol" ve bu belgedeki maddelerin "saçmalık" olduğunu söyledi.

Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından vurulmasına değinen Lavrov, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve uçağın vurulduğu silahın hangi ülkeye ait olduğunun incelendiğini aktardı.

Etiketler : google seo Sergey Lavrov Rusya
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