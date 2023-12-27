Lavrov ile Abdullahiyan telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Güney Kafkasya'daki son gelişmeler ile bazı bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.



Abdullahiyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı bir barış anlaşmasına varılması için yürütülen müzakere sürecini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek İran'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını desteklediğini söyledi.



Lavrov ise İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticaret anlaşması imzalamasını memnuniyetle karşıladığını ve söz konusu anlaşmanın İran, Rusya ve Birliğe üye ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir adım olduğunu ifade etti.



Ülkesinin İran'ın toprak bütünlüğüne "koşulsuz" saygı duyduğunu belirten Lavrov, bunun, Rusya'nın değişmez tutumu olduğunu kaydetti.



Lavrov, Reşt-Astara demir yolu projesinde iki ülke arasındaki işbirliğine işaret ederek ülkesinin, söz konusu projenin uygulanmasını hızlandırma konusundaki kararlılığını dile getirdi.