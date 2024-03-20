Kuzey Kore'den ABD'yi kızdıracak hamle!

Kuzey Kore, yeni bir orta menzilli hipersonik füze için geliştirilen katı yakıtlı motorun yer testinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kore Yarımadası'nda yaptığı füze denemeleriyle tansiyonu yükselten Kuzey Kore bu kez yeni bir silah testi gerçekleştirdi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre yeni bir orta menzilli hipersonik füze için geliştirilen katı yakıtlı motorun yer testi ülke lideri Kim Jong-Un yönetiminde yapıldı. Sohae Uydu Fırlatma Sahası'nda gerçekleştirilen testin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim, katı yakıtlı motorların askeri stratejik değerinin kıtalararası balistik füzeler kadar fazla olduğunu ve düşmanlarının bunu iyi bildiğini söyledi.

TOPÇU ATIŞ TATBİKATINA LİDERLİK ETMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un son olarak Pazartesi günü "süper büyüklükte çoklu roketatar" sistemlerinin test edildiği bir topçu atış tatbikatına liderlik etmişti. Çıkacak bir savaşta düşmanlarının feci sonuçlarla karşılaşacağını söyleyen Kim, orduya askeri güçlerini yok etmeye hazır olma talimatı vermişti.

Ses hızından en az 5 kat daha hızlı ilerleyen hipersonik füzeler, mevcut hava savunma sistemleri tarafından engellenemiyor. İran, ABD, Çin ve Rusya'nın hipersonik füzelere sahip ülkeler arasında yer aldığı bilinirken, Kuzey Kore de hipersonik füze testlerini sürdürüyor.