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30 Ocak 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 10:12:00

Kuzey Kore'de sıra dışı yasak!

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Kuzey Kore'de, Güney Kore'deki insanlarla telefonda konuşmak yasaklandı. Sıra dışı yasağı çiğneyenlerin ağır şekilde cezalandırılacakları açıklandı.

Kuzey Kore, Güney Kore'deki insanlarla telefonda konuşanları ağır şekilde cezalandıracaklarını açıkladı.

HaberTürk'ün Daily NK'den aktardığı habere göre, Devlet Güvenlik Bakanlığı Yanggang eyaletinde Çin yapımı cep telefonu kullanan kişilerin cezalandırılması çağrısında bulunan bir emir yayımladı.

Yetkililer bilgi sızdırılması, iltica ve yasadışı sınır geçişleri de dahil olmak üzere "sosyalizme zarar veren" davranışları durdurmak için Çin yapımı cep telefonlarında sıkı kontroller için bir kez daha çağrıda bulundular.

Habere göre Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın Yanggang Eyaleti şubesi, bölüm şefi ve rütbeli yetkililerin katıldığı bir acil durum toplantısı düzenledi. Toplantıda, son birkaç yılda yetkililerin sınır bölgesindeki operasyondan kaçmayı başaran Çin yapımı cep telefonu kullanıcılarının her birinin tutuklanması ve cezalandırılması tartışıldı.

Toplantıda yetkililere, Güney Kore'deki kişilerle konuşurken yakalanan kişileri, sebepleri ne olursa olsun, suç ortaklarıyla birlikte zorunlu çalışma kamplarına göndermeleri için çağrıda bulunuldu.

Kuzey Kore 2015 yılında ülke dışındakilerle telefonda konuşanlara karşı bir yasa çıkardı ve "uluslararası iletişim suçunu" (Madde 222) ortaya çıkardı. Yasa, özellikle, başka ülkelerle iletişim kurmaya çalışıp yakalananlar için çalışma kampında beş yıla kadar çalıştırılmasını kapsıyordu.

Kaynaklar yabancı cep telefonlarının kullanımını asla affetmeyeceklerini ve buna sahip kişilerin "açıkça yanlış yola saptıklarını" söyleyerek tehditlerini artırdığını ifade ediyor.

Yerel halkın da aşırı tutuklamalar nedeniyle özellikle Çin yapımı cep telefonlarını kullanmaktan kaçındığını belirtiliyor.

Etiketler : Kuzey Kore güney kore telefon yasak
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