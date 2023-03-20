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Kuzey Kore nükleer karşı saldırı tatbikatı yaptı
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20 Mart 2023 Pazartesi 11:56:00 - Güncelleme:20 Mart 2023 Pazartesi 11:56:00

Kuzey Kore nükleer karşı saldırı tatbikatı yaptı

Kaynak: AA

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Kuzey Kore, nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini duyurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Güney Kore'nin ABD ile ortak "savaş" tatbikatı sürerken yapılan nükleer karşı saldırı tatbikatının üç bölümden oluştuğunu bildirdi.

Bunların nükleer saldırı kontrol sisteminin yönetilmesi, nükleer karşı saldırı durumuna geçiş ve nükleer başlık modeli taşıyan balistik füzenin fırlatılması olduğu belirtildi.

Kuzey Kore'nin dün kuzeybatıdaki Tongchang-ri bölgesinden fırlattığı balistik füzenin nükleer başlık modeli taşıdığı kaydedildi.

Japon Denizi'ne düşen füzenin amaçlandığı şekilde denizin 800 metre üzerindeyken tanımlanmamış "başlıca düşman hedefi" olarak belirlenen noktada infilak etmesiyle denemenin başarılı şekilde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Füze denemesinin, nükleer karşı saldırı tatbikatının son aşaması olduğuna işaret edildi.

Tatbikatın, Kuzey Kore'ye karşı savaş başlatmaya yönelik aleni girişimlerini gizlemeyen ABD ve Güney Kore'ye "güçlü bir uyarı" olduğu bildirildi. Kuzey Kore'nin "düşmanlarının" saldırgan hareketlerinin her zamankinden daha belirgin olduğu vurgulandı.

Devlet medyası tarafından servis edilen fotoğraflarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile kızı Kim Ju Ae'nin füze denemesine nezaret ettiği görülüyor.

Kuzey Kore lideri Kim, nükleer güçlerin savaşa hazır olması için yerine getirilmesi gereken stratejik görevler olduğunu ifade etti, stratejik görevlerin içeriğine dair ise ayrıntı vermedi.

ART ARDA FÜZE DENEMELERİ

Güney Kore ile ABD'nin 14 Mart'ta başlattığı "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı devam ederken Kuzey Kore, 15, 16 ve 19 Mart'ta füze denemeleri yaptı.

Güney Kore ve Japonya, dün Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yerel saatle 11.05'te balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füze, 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düşmüştü.

Japonya, denemeyi "Tamamıyla kabul edilemez" olarak nitelemişti.

Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının hafta başında başlattığı ve 23 Mart'a kadar sürecek "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekmişti.

Pyongyang yönetimi, ay başından bu yana 5, yılbaşından bu yana da yaklaşık 20 füze denemesi yaptı.

Etiketler : kuzey kore nükleer saldırı

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