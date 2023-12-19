VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık sisteminin giderek kötüleştiği Gazze, büyük salgın riskiyle karşı karşıya
Irak'tan Ankara'ya kritik ziyaret
BM, AB ve Türkiye işbirliğinde, 3 yıllık mayın temizleme projesi tamamlandı
İsrail ordusu Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 19 bin 453'e yükseldi
19 Aralık 2023 Salı 11:45:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 11:45:00

Kuzey Kore lideri Kim, ABD'ye karşı "daha saldırgan eylemler" tehdidinde bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin ABD ana karasını vurabilecek menzilde tasarlandığı iddia edilen en gelişmiş füzesinin üçüncü testinin ardından ABD öncülüğünde artan askeri hareketliliği püskürtmek için "daha saldırgan eylemler" tehdidinde bulundu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün Kuzey'in üçüncü denemesini gerçekleştirdiği "Hwasong-18" kıtalararası balistik füzesinin testini izledi.

Kim'in, Pyongyang'ın "en güçlü stratejik temel saldırı araçlarının güvenilirliğinin yeniden doğrulandığı kaydedilen testten büyük memnuniyet" duyduğu aktarıldı.

Testin, ABD'nin "yanlış karar vermesi" halinde ülkesinin nasıl tepki verebileceğini gösterdiğini kaydeden Kim, "düşmanların pervasız ve sorumsuz askeri tehditlerini asla hafife almama ve onlara daha saldırgan eylemlerle güçlü biçimde karşılık verme" mesajı verdi.

"ÜLKENİN EN GÜÇLÜ SİLAHI" OLARAK KABUL EDİLİYOR

ABD ana karasını vurabilecek menzilde tasarlandığı iddia edilen Hwasong-18, ülkenin en güçlü silahı olarak kabul ediliyor.

Nisan ve temmuzda da Hwasong-18'in fırlatma denemeleri yapılmıştı.

Etiketler : kuzey kore kim yongun abd eylem
Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum

Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi
Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi

Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane
28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'

28 yıl sonra ‘Delice Bir Sevda'
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX