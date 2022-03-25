Dünyayı ayağa kaldıracak açıklama: İlk kez denedik

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25 Mart 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 10:42:00

Kuzey Kore kıtalar arası balistik füze denediğini duyurdu

Kaynak: AA

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Kuzey Kore, dün denediği füzenin, "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore, dün denediği füzenin, "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, ülkenin dün yeni tip ICBM fırlattığı bildirildi.

Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı" kaydedilen haberde denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtildi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin dünkü füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.

Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtalar arası balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını "alenen ihlal ettiğini" bildirmişti.

Brüksel'deki G7 liderler zirvesi kapsamında ikili görüşen ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeyi kınamıştı.

ABD Başkanı Biden'ın görüşmede ülkesinin, Japonya ve Güney Kore'nin "güvenliğine sarsılmaz desteğini" vurguladığı kaydedilmişti.

JAPONYA VE GÜNEY KORE'DEN, KUZEY'İN FÜZE DENEMESİNE KARŞI "KARARLILIK" MESAJI

Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanları, Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı "kararlılıkla yanıt vereceklerini" bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui Yong telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Hayaşi, görüşme sonrası yaptığı basın toplantısında, "açık ve ciddi tehdit" olarak niteledikleri Kuzey Kore'nin füze denemelerini "şiddetle kınadıklarını" belirtti.

İki ülkenin, Kuzey'in denemelerine "kararlılıkla yanıt vermekte" anlaştığını kaydeden Hayaşi görüşmede, ABD ile yürütülen "Kore yarımadasının tamamen nükleersizleştirilmesi"ne yönelik iş birliğinin öneminin altını çizdiklerini söyledi.

Etiketler : Kuzey Kore ABD KUZEY KORE
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