VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özhaseki: Gece gündüz demeden çalışan bir liderimiz var
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit oldu
Türkiye semaları hafta sonunda meteor yağmuru ile aydınlanacak
Ukrayna: Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasını sağlayabilir
Adana'da depremde 2 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi ve mühendisine dava
Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi
10 Ağustos 2023 Perşembe 10:15:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 10:15:00

Kuveyt'te "Barbie" ve "Talk to Me" filmleri yasaklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuveyt makamlarının, toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri korumak için "Barbie" ve "Talk to Me" adlı filmleri yasakladığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanlığı Basın Yayın Müsteşar Yardımcısı ve Sinema Filmlerini Denetleme Komitesi Başkanı Lafi es-Sabii, Barbie ve Talk to Me filmlerinin gösterime girmeyeceğini söyledi.

Komitenin toplum ahlakını ve sosyal gelenekleri koruma çabaları çerçevesinde söz konusu filmlerin vizyona girmesini yasaklandığını işaret eden Sabii sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komite filmin vizyona girmesine izin vermeden önce, rahatsız edici sahnelerin silinmesini istiyor. Film, toplumun değerleriyle uyuşmayan bir mesaj içerdiğinde ise vizyona girmesine yasak getirilir. Bu, halkımızın değerleri ve geleneklerimizle bağdaşmayan içeriklere sahip her film için geçerlidir."

Lübnan da Barbie filminin "ahlaki ve dini" değerlere aykırı olduğu ve eş cinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona girmeyeceğini açıklamıştı.

Etiketler : kuveyt barbie talk to me film yasak
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX