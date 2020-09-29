29 Eylül 2020 Salı 20:37:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 20:37:00
Kuveyt'in yeni Emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu
Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurdu.
Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğunu duyurdu.
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