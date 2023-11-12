VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Siirt'te toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu
Lübnan Hizbullahı İsrail'le çatışmasında bir mensubunun öldüğünü açıkladı
Pakistan'da militanlar polisle çatıştı: 3 ölü
Netanyahu'dan Gazze'nin idaresi için alçak imalar
New York'ta çıkan yangında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
Çin ile ASEAAN üyesi 5 ülke arasında ortak askeri tatbikat gerçekleştirilecek
12 Kasım 2023 Pazar 21:05:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 21:05:00

Küstahlığı dudak uçuklatıyor... Netanyahu'dan Gazze'nin idaresi için alçak imalar

Kaynak: AA

ABONE OL

Gazze'de katliamlarını sürdüren işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş sonrası Gazze'nin idaresinin Filistin yönetimine verilmeyeceğine dair imada bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin yönetiminin Gazze'yi geçmişte "askerden arındırma" ve "radikallikten arındırma" konularında başarısız olduğunu söyleyerek, savaş sonrası Gazze'de "yeniden yapılandırılmış bir sivil otoritenin" devreye sokulacağını söyledi.

İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu, ABD merkezli CNN televizyonuna verdiği röportajda, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrası planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Netanyahu, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş sonrası planına ilişkin İsrail'in önceliğinin "Hamas'ı yok etmek" olduğunu belirterek, buna ulaşıldıktan sonra "terörizmin yeniden canlanmasını önlemek" için bölgede baskın bir İsrail ordusu etkisinin olması gerektiğini söyledi.

Bir sivil otoritenin Gazze'de "askerden arındırma" ve "radikallikten arındırma" konularında işbirliği yapması gerektiğini belirten Netanyahu, "Filistin yönetiminin maalesef her iki konuda da başarısız olduğunu söylemeliyim." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "aynı çıkmaza yeniden düşmemek için yeniden yapılandırılmış bir sivil otoritenin devreye sokulacağını" dile getirdi.

ABD'DEN NETANYAHU'YA MESAJ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CBS News televizyon kanalının "Face the Nation" programında yaptığı değerlendirmede "Gelecekteki yönetimlerinin nasıl olacağına karar vermek sonunda Filistinlilere bağlı olacaktır ya da olmalıdır. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin yeniden birleştirilmesi de bu kapsama dahil edilmelidir." demişti.

Etiketler : GAZZE NETANYAHU İSRAİL
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
Hayali Harbiye sahnesi

Hayali Harbiye sahnesi
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX