Kudüs Seriyyeleri: İsrail ordusuna ağır darbeler indirdik

Kudüs Seriyyeleri, Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinin kuzeyi ve doğusuna sızan düşman ordusuyla otomatik silahlar, havan topları ve antitank roketleriyle yoğun çatışmalara girdik" denildi.

Çeşitli bölgelerdeki çatışmalarda, İsrail ordusuna "ağır darbeler" indirildiği ifade edilen açıklamada, kentin kuzeyindeki Beyt Lahiye ekseninde konuşlanan askeri birliklere 60 milimetrelik normal havan toplarıyla yoğun saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Zeytun Mahallesi'nde ise ağır havan mermileriyle düzenlenen saldırılarda, bölgede bulunan İsrail askerlerine doğrudan "darbe indirildiği" ayrıca, Cibaliya, Tel Zater ve el-Tevam eksenlerinde 4 askeri aracın "tandem başlıklı" roketler ve patlayıcılarla hedef alındığı kaydedildi.