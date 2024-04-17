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17 Nisan 2024 Çarşamba 22:05:00 - Güncelleme:17 Nisan 2024 Çarşamba 22:05:00

Kritik AB Zirvesi başladı

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) liderleri, ekonomi ve rekabetçiliğin yanı sıra Ukrayna, Türkiye ile ilişkiler ve Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili konu başlıklarını görüşmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi.

AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen zirve 21.00'de başladı.

Zirve, AB liderlerinin 6-9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesindeki son toplantısı olma özelliğini taşıyor.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AP Başkanı Roberta Metsola da katılıyor.

İlk oturumda Metsola'nın liderlere hitabının ardından, Ukrayna, Türkiye ile ilişkiler ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınacak.

Uzun bir aradan sonra Türkiye ile ilişkiler de AB Zirvesinin gündemine alınmıştı. Türkiye ile ilgili kısımda, temel olarak AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in AB Komisyonu ile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçiminin ardından ikili ilişkilerin seyrine yönelik hazırladığı ve Kasım 2023'te sunduğu rapordaki öneriler görüşülecek.

Ekonomi konuları ise yarınki oturumlarda ele alınacak.

Etiketler : ab avrupa parlamentosu Brüksel UKRAYNA TÜRKİYE
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