Rusya'dan "enerji krizi" açıklaması

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10 Ekim 2022 Pazartesi 08:21:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 08:21:00

Kremlin'den enerji krizi açıklaması: Avrupa için 'içler acısı' sonuçları olacak

Kaynak: NTV

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Dmitry Peskov, Avrupa Birliği'nin Rus enerjisini reddederek ve ABD'ye güvenerek, bloğun “ekonomisini rekabet gücünden mahrum ettiğini” söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın enerjisinden uzaklaşmanın Avrupa Birliği için çok içler acısı sonuçlara yol açacağını ve sanayisizleşmenin önümüzdeki 20 yıla varan süre boyunca devam edeceğini söyledi.

Peskov, fRossiya 1 TV kanalına verdiği röportajda, Amerikalıların artık Avrupa ülkelerine fahiş fiyatlarla gaz satarak "çılgınca para" kazandığını iddia etti.

Kremlin Sözcüsü, "Avrupalılar onlara para ödüyor, böylece ekonomilerini rekabet gücünden yoksun bırakıyorlar. Üretim çöküyor. Sanayisizleşme geliyor. Bütün bunların, muhtemelen en azından önümüzdeki 10-20 yıl içinde Avrupa kıtası için çok ama çok içler acısı sonuçları olacak" dedi.

Peskov, Amerikalıların Rus gazından " üç hatta dört " kat daha yüksek fiyatlara gaz sattığını belirterek, "Avrupalıların bu parayı ABD'li tedarikçilere ödedikleri için ekonomilerini daha az rekabetçi hale getirdiğini" söyledi.

ABD'NİN TEDARİKİ RUSYA'YI GEÇTİ

Avrupa'da gaz fiyatları, Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından bu yılın başlarında yükseldi.

Blok dışındaki AB ve Batılı ülkelerin Moskova'ya kapsamlı yaptırımlar getirmesi ve kendilerini Rus enerji tedarikinden kesme kampanyası başlatmasının ardından, gaz fiyatları rekor seviyelere çıkarak kıtadaki genel enflasyonda artışa yol açtı.

Bu haftanın başlarında, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, enerji fiyatlarını düşürmek için hiçbir şey yapılmazsa, kıtanın yakında endüstriyel faaliyetlerde önemli bir azalma ve toplumsal huzursuzlukla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

Bu arada Reuters, ABD'nin şu anda AB'ye tarihte ilk kez Rusya'dan daha fazla doğal gaz sağladığını, ancak Amerikan gazının Rus tedarikinden on kat daha pahalı olduğunu bildirdi.

Etiketler : rusya ukrayna avrupa enerji
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