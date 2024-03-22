Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da "savaş halinde" bulunduğunu belirtti
Kaynak: AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerinin "özel askeri operasyon" olarak başladığını belirterek, "Kolektif Batı buna Ukrayna tarafında katıldığında, bu bizim için bir savaş haline geldi." dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus "Argumentı i Faktı" gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna'da devam eden savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri faaliyetlerin statüsünün zamanla değiştiğini söyleyen Peskov, "Evet bu bir özel askeri operasyon olarak başlamıştı." ifadesini kullandı.
Sürecin daha sonra bir savaşa evrildiğini belirten Peskov, "Savaş halinde bulunuyoruz. Kolektif Batı buna Ukrayna tarafında katıldığında, bu bizim için bir savaş haline geldi. Herkesin bunu kendi iç seferberliği için anlaması gerekiyor." diye konuştu.
- Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok yardım ulaştıran ikinci ülke
- İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
- İsrail'in ABD'den çok sayıda silah ve mühimmat isteyeceği belirtildi
- Rusya'nın Ukrayna'da "savaş halinde" bulunduğunu belirtti
- AB liderleri ekonomiyi ve tarım sektörünün sorunlarını ele alacak
- "Gazze'de insanların hayatta kalabileceği koşulların çöküşüne tanık oluyoruz"