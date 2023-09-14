Kosova: Sırbistan'ın şartlarını kabul etmiyoruz

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında Brüksel'de gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında varılan anlaşmanın uygulanmasına Sırbistan'ın öncelikle Sırp Belediyeler Birliğinin hayata geçirilmesiyle başlanması şartını kabul etmediğini söyledi.

Kurti, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yapılan görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında varılan anlaşma kapsamında bulunan, Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde "Sırp Belediyeler Birliği" kurulmasına yönelik maddenin diğer maddelerden önce uygulanması şartlandırması konusunda taviz vermeyeceğini belirten Kurti, "Lajcak'ın arabuluculuk görevini ihlal ederek Sırbistan'ın öne sürdüğü böyle bir şartı kabul etmesi üzücü. Ben de Başbakanı olduğum Kosova'yı ihlal eden böyle bir şartı kabul edemezdim." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın önerisinin AB temsilcilerinin tutumuna dönüştüğüne dikkati çeken Kurti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplantıdan bir sonuç çıkmadı. Belgrad'dan gelen bir teklif yok, şartlı bir belge var. Şart ile teklif arasında uzlaşma olamaz. Son olarak bugün sadece Kosova somut öneri içeren yazılı bir belge getirdi. AB, tarafların önerilerinin AB'nin ruhuna ve biçimine uygun olmasını sağlamak için oradadır."

Kurti, taraflar arasında şubat ayında Brüksel'de varılan anlaşmanın ve mart ayında Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde varılan anlaşma ekinin her maddesini hiçbir koşul olmaksızın tümüyle uygulamaya hazır olduğunu ifade etti.

Başbakan Kurti ayrıca bugün masaya sunulan tek teklif olarak nitelendirdiği, iki ülke arasında varılan anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili hazırladığı planı sosyal medya hesabından paylaştı.

KOSOVA'NIN KUZEYİNDEKİ GERGİNLİK



Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisince farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp gözaltına alınırken, Sırbistan ise bu kişilerin bir an önce serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden, Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.