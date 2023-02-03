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03 Şubat 2023 Cuma 23:33:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 23:33:00

Kosova Başbakanı: Türkiye'ye her zaman müteşekkir olacağız

Kaynak: AA

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Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti, NATO'nun 1999'daki müdahalesinin Kosova halkına yönelik soykırımı durdurduğunu belirterek, bu konuda oynadığı rol için her zaman Türkiye'ye müteşekkir kalacaklarını söyledi.

Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kurti, Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmede Kosova ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini ele aldıklarını ve bu dostluğu nasıl daha da güçlendirebileceklerini söyledi.

Ekonomi, ticaret, savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliği imkanlarını da değerlendiklerini ifade eden Kurti, bölgesel gelişmeleri de ele aldıklarını dile getirdi.

"TÜRKİYE'YE HER ZAMAN MÜTEŞEKKİR OLACAĞIZ"

Başbakan Kurti, 1999'da NATO'nun Kosova'ya müdahalesine değinerek, "NATO'nun Kosova'ya müdahalesinde oynadığı rol için Türkiye'ye her zaman müteşekkir olacağız. Bu müdahale Kosova halkına karşı yapılan soykırımı durdurmuş, ülkenin kuruluşu ve barışı için önemli olmuştur." dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ve NATO üyelik süreci konusunda Kosova'yı desteklediğini ifade eden Kurti, verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kurti, Kosova yönetimi olarak en önemli hedeflerinden birinin yabancı yatırımcıları çekmek için uygun bir ortam oluşturmak olduğunu, bu şekilde sürdürebilir bir ekonomi geliştirebileceklerini söyledi.

"BİRLİKTE YAŞAMAK İKİ ÜLKEMİZİN ORTAK DEĞERİ"

Kosova ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere de değinen Kurti, "Türkiye bizim için önemli ekonomi ve ticaret ortaklarından biri. Tabi bu bizi mutlu ediyor ama bu bizim için yeterli olmamalı. Şu andaki işbirliğimizi daha yüksek potansiyellere ulaştırmak için kullanabiliriz." diye konuştu.

Kurti, Kosova'daki Türk toplumunun ülkenin tarihinde önemli ve olumlu rol oynadığına işaret ederek, "Türk toplumumuz, bizim toplumsal, kültürel mozaiğin bir parçasıdır. Bu toplumun temsilcilerinin önemli bir kısmı hem merkezi hem yerel kurumlarda çalışmaktadır ve bu şekilde Kosova'nın refahı için katkılarda bulunmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Kosova kökenli Türk vatandaşlarının da Türkiye tarihinde önemli rol oynadığını dile getiren Kurti, "Birlikte yaşamak iki ülkemizin ortak değeridir. Hem Kosova'daki Türk toplumu hem Türkiye'deki Arnavut toplum iki devlet arasındaki ilişkiler için önemli bir köprü oluşturmuştur. Temeliniz iyi, bağlarımız güçlü, irade büyüktür. Bundan daha fazla imkanlara, daha fazla işbirliği için çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan NATO Kosova
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