Dikkat çeken araştırma! Koronavirüs, insan ruhunu da vuruyor
İtalya'da yapılan araştırmaya göre virüse yakalanıp sonrasında şifa bulan kişilerde stres bozukluğu, depresyon ve anksiyete gibi ruhi hastalıklar görülüyor. Ayrıca virüse yakalanmak utanç duygusunu artırıyor.
İtalya’nın Milano şehrinde yer alan San Raffaele Hastanesinde görevli olan doktorlar, koronavirüs tedavisi gören 402 hastayı, taburcu ettikten sonra takibe aldı. 265’i erkek, 137’si kadın olan bu hastalar, evlerine gittikten bir ay sonra yeniden muayene edildi.
Yapılan incelemede yarısından fazlasında en az bir psikiyatrik bozukluk olduğu gözlendi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Vakaların yüzde 28’inde travma sonrası stres bozukluğu, yüzde 31’inde depresyon, yüzde 42’sinde anksiyete, yüzde 40’ında uykusuzluk, yüzde 20’sindeyse saplantı bozukluğu (obsesif kompülsif bozukluk) tespit edildi.
Çalışma ile ilgili bilgi veren hastanenin Psikiyatri ve Klinik Psikobiyoloji Araştırma Birimi Grup Lideri Profesör Francesco Benedetti “Hastalardaki bu ruhsal durumu, bağışıklık sisteminin işleyişindeki farklılıklara bağlıyoruz” dedi. Araştırmanın ortaya koyduğu bir başka bulgu da hastaneye yatırılarak tedavi altına alınan koronavirüs enfeksiyonu vakalarında görülen psikiyatrik etkilerin hastaneye yatırılmadan, evlerinde tedavi edilen hastalara oranla daha hafif seyretmesi. Ayrıca virüs yüzünden yaşanılan sosyal tecrit, başkalarına bulaştırma korkusu, ‘koronalı’ damgası da hastalarda utanç duygusunu tetikleyip aşırı strese sokabiliyor.
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