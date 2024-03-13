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13 Mart 2024 Çarşamba 10:23:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 10:23:00

Komşuda gündem yeniden Türkiye: Türk savunma sanayii artık devler liginde

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişi Yunan basınında geniş yer buldu. Özellikle Türk Savunma sanayisinin artık devler liginde yer aldığına dikkat çekildi. İşte detaylar...

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün son raporunda, Türkiye, dünyanın en büyük 11'inci silah ihracatçısı olarak yer aldı. Türkiye'nin son beş yıl içerisinde silah sistemleri ihracatındaki artış, özellikle Yunan basınında geniş yer buldu. Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişine vurgu yapıldı.

Türkiye, dünya silah ihracatçıları listesinde 11'inci sıraya yükseldi.

Küresel silah ticaretine ilişkin verileri takip eden Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün son raporuna göre, Türkiye silah ithalatını düşürdü...

Silah satışlarını artıran ülke olarak öne çıktı.

YUNANİSTAN KAMUOYUNDA GÜNDEM YENİDEN TÜRKİYE

Türk savunma sanayisinin bu başarısı, en çok komşu Yunanistan kamuoyunu meşgul etti.

Yunan televizyonu SKAI, Türkiye'nin, silah sistemleri ihracatında en fazla artış görülen ülkelerden biri olduğunu haberleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın, "Savunma sanayimize yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi tam anlamıyla bağımsız bir ülke haline getirdik" sözlerine yer verdi.

TÜM SİLAH ENVANTERİNİN ANALİZİ YAPILDI

Yunan savunma sitesi Flight.com da, Türkiye'nin beş yıl içerisinde silah sistemleri ihracatını yüzde 106 oranında artırdığına vurgu yaptı.

Pentapostagma gazetesi ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni savunma teçhizatının modernizasyonuna yönelik devam eden 49 resmi programı sıraladı.

Deniz, kara ve hava kuvvetlerimizin envanterinin kalem kalem analizini yaptı.

Athens Magazine haber sitesi de, Türk Savunma sanayisinin artık devler liginde yer aldığına dikkati çekti.

Etiketler : türkiye yunanistan savunma sanayii
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