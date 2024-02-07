Kolombiya'da askeri helikopter düştü!
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Kolombiya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker yaşamını yitirdi.
Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.
Kolombiya basında çıkan habere göre, hava kuvvetlerine bağlı helikopter, Choco'ya bağlı Unguia bölgesindeki kırsal alana düştü.
Kazada, 5 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Ordudan yapılan açıklamada, ölen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunarak, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.