VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gürcistan'da toprak kayması 5 can aldı
13 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
445 milyon lira değerinde kaçak otomobil operasyonu
Resmi Gazete'de yayımlandı... İthalatta damping önlemleri alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 organize suç örgütü çökertildi
Azerbaycan sandık başında!
07 Şubat 2024 Çarşamba 08:13:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 08:13:00

Kolombiya'da askeri helikopter düştü!

Kaynak: AA

ABONE OL

Kolombiya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker yaşamını yitirdi.

Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Kolombiya basında çıkan habere göre, hava kuvvetlerine bağlı helikopter, Choco'ya bağlı Unguia bölgesindeki kırsal alana düştü.

Kazada, 5 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ordudan yapılan açıklamada, ölen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunarak, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Etiketler : kolombiya askeri helikopter kaza
Yeni ikili

Yeni ikili
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX