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15 Nisan 2024 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:15 Nisan 2024 Pazartesi 08:15:00

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'i, "BM kararlarını uygulamamakla" suçladı

Kaynak: AA

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısına uymamakla suçladı.

İsrail'in Gazze'de mülteci kampına düzenlediği son saldırıyı sosyal medya hesabından alıntılayan Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, "Yeniden başladı. Dünkü saldırılara gösterilen şiddetli tepkinin ardından, çocukların öldürülmesine ve BM Güvenlik Konseyi ateşkes kararının ihlal edilmesine devam edildi. İnsanlığın büyük çoğunluğu barış istiyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan Petro, Kolombiya'da yayın yapan Semana dergisinin yazarı Vicky Davila'nın kendisine "antisemitizm" suçlaması yöneltmesine tepki gösterdi.

Davila'nın, İsrail ve ABD yanlısı sözlerini alıntılayan Petro, "Her çocuğun savaş nedeniyle ölmesini kınıyorum. 'Peki Vicky, sen bunu hiç yaptın mı?" diye sordu.

Petro hükümeti karşıtı yazıları ve yayınlarıyla bilinen Davila, özellikle 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Petro'yu sıklıkla hedef alıyor.

Etiketler : kolombiya gustavo petro bmgk gazze israil
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