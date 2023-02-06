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06 Şubat 2023 Pazartesi 17:55:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 17:55:00

KKTC'nin askeri ve sivil arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye hareket etti

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle sivil savunma uzmanları, arama kurtarma ekipleri ve aralarında doktorların da bulunduğu sağlık personeli Türkiye'ye hareket etti.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'na bağlı 20 kişilik arama kurtarma ekibi ile 8 özel donanımlı araç Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na doğru yola çıktı.

Sivil savunma uzmanlarından oluşan 10 kişilik ekip, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 17 kişilik askeri arama kurtarma timi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) DAFYAR takımından 22 personel ise hava yolu ile Türkiye'ye hareket etti.

KKTC'de faaliyet gösteren bazı üniversitelerin doktor ve sağlık personelinden oluşan 15 kişilik ekip de uçakla Türkiye'ye gönderildi.

KKTC, yardım ekipleri ile depremin etkilediği bölgelere ilaç, çadır ve battaniye de gönderdi.

Yardım ve sağlık ekiplerinin Gaziantep ile Adıyaman'da görev yapacakları öğrenildi.

Etiketler : Deprem KKTC Sivil savunma

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