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07 Ekim 2022 Cuma 17:12:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 17:12:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum kesimine "düzensiz göç" eleştirisi

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yetkililerinin, düzensiz göçle mücadele konusunda KKTC makamlarıyla iş birliği yapmak yerine propagandayı tercih etmesinin manidar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum yetkililerinin düzensiz göç konusunu Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet edeceğine dair Rum basınında yer alan haberlerle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Küresel bir insanlık trajedisi ve sorunu olmaya devam eden düzensiz göç konusunun, hem KKTC'yi hem Kıbrıs Rum tarafını etkilediğini belirten Tatar, 8 Temmuz'da bu küresel sorunla (düzensiz göç) iş birliği yaparak mücadele etme doğrultusunda Rum lider Nikos Anastasiadis'e kapsamlı bir öneri yaptığını kaydetti.

Tatar, "Bu öneri, iki tarafın ilgili ve yetkili kurumlarından gelecek görevlilerin katılımıyla oluşturulacak ortak komite sayesinde bu konunun, hem insancıl hem de diğer açılardan değerlendirilerek ele alınmasını ve iş birliği yapılmasını öngörmektedir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum kesiminin, 1 ve 8 Temmuz'da yaptığı iş birliği önerilerine (hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji, su, Kıbrıs Adası'nın mayınlardan temizlenmesi ve düzensiz göçle mücadele konularında) henüz resmi bir yanıt vermediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hal böyleyken, iki tarafın ve bölgenin yararına olacak iş birliği önerileri yapmış olmama rağmen, bunlar hiç yapılmamış gibi, siyasi algı yaratma uğruna Rum yetkililerce düzensiz göç konusunun siyasi propaganda malzemesi olarak kullanılması kabul edilmez. Vurgulamam gerekir ki Rum yetkililerinin düzensiz göç konusunu BM'ye şikayet edeceğine dair Rum basınında yer alan haberler ve Rum siyasilerinin girişimi, gerçeklikten uzak ve iyi niyetle bağdaşmayan çabalardır."

RUM LİDERE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Önerilerinin, BM Genel Sekreteri aracılığıyla Rum liderliğine iletildiğini kaydeden Tatar, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, "kazan kazan" ilkesiyle hazırlanmış bu önerilerin ileriye götürülmesi konusunda BM'nin de üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdiğini ve Kıbrıs Türk tarafının, düzensiz göç de dahil olmak üzere, tüm iş birliği önerilerini görüşmeye hazır olduğunu vurguladığını aktardı.

Tatar, "Rum liderliğinin, iş birliği yapma yerine propagandayı tercih etmesi manidardır. Rum lider Anastasiadis'e çağrım, gelinen aşamada siyasi propagandayı bir yana bırakıp hem Kıbrıs Adası'na hem iki tarafa hem de bölgemize yarar sağlayacak iş birliği önerilerimi görüşmeye dair olumlu tavır sergilemesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : kktc ersin tatar düzensiz göç gkry
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