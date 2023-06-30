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30 Haziran 2023 Cuma 16:06:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 16:06:00

Kırgızistan'da kesilen 350 hisse vekalet kurban, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı

Kaynak: AA

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Türk Kızılay, Kırgızistan'da kestiği 350 hisse vekalet kurbanı, 2 bin 200 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı.

Kırgızistan'ın kuzeyinde Türk Kızılay bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kurban eti dağıtım organizasyonu yaptı.

Türk Kızılay Orta Asya Delegasyon Başkanı Habibe Kalyoncu'nun organizasyonunda başkent Bişkek yakınlarındaki modern bir kesimhanede kurban kesimi yapıldı.

Kurban etlerini paketleyen kesimhane görevlileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay temsilcilerine teslim etti.

Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'da kesilen 350 hisse vekalet kurbanın 2 bin 200 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldığı bilgisini paylaştı.

Etiketler : Türk Kızılay Kırgızistan Kurban Bayramı
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