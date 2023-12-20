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20 Aralık 2023 Çarşamba 10:12:00 - Güncelleme:20 Aralık 2023 Çarşamba 10:12:00

Kırgızistan bayrağı değişiyor... Teklif yasalaştı

Kaynak: AA

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Kırgızistan Meclisi'nde ülke bayrağında değişiklik öngören tasarı yasalaştı. Tasarı, ülke bayrağında bulunan dalga şeklindeki güneş ışınlarının düzleştirilmesi ve ortasındaki motifin içinde yer alan çizgi sayısının 3'ten 4'e çıkarılması önerisini içeriyor.

Kırgızistan Meclisi'nde, ülke bayrağında değişiklik öngören tasarı kabul edilerek yasalaştı.

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev'in başkanlığında Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sembolleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Genel Kurul'un oylamasına sunuldu.

Meclis Başkanı Şakiyev ve milletvekili Ulan Primov'un Kırgızistan bayrağını iyileştirmek amacıyla hazırladığı tasarı, 90 sandalyeli Meclis'te oylamaya katılan 64 milletvekilinden 59'unun "evet" oyuyla yasalaştı. 5 kişi ise "hayır" oyu kullandı.

Tasarı, ülke bayrağında bulunan dalga şeklindeki güneş ışınlarının düzleştirilmesi ve ortasındaki motifin içinde yer alan çizgi sayısının 3'ten 4'e çıkarılması önerisini içeriyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 2. Halk Kurultayı'nda (Halk Buluşması) ülke bayrağında değişikliklerin yapılmasını kendisinin istediğini belirtmişti.

Caparov'un onayı sonrası kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Etiketler : kırgızistan bayrak değişiklik
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