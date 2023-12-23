VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Geri sayım başladı: KAAN 'gök vatanla' buluşuyor
"İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü projemize start veriyoruz"
"Türkiye Tapu" uygulaması, tapu işlemlerinde güvenliği artıracak
Soyadı benzerliği nedeniyle yaşanan miras problemi, 3 nüfus müdürlüğünce çözüldü
DMM, yalan içeriklerin önüne geçiyor
Zelenskiy, Rusya'ya ait 3 Su-34 savaş uçağını düşürdüklerini belirtti
23 Aralık 2023 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 14:00:00

Kırgız-Tacik sınırının tartışmalı kısmının 11,88 kilometresi daha belirlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınırın, tartışmalı 11,88 kilometrelik kısmında daha anlaşma sağlandı.

Kırgızistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamaya göre, sınır belirleme heyetleri, 17-23 Aralık'ta Tacikistan'ın Sogdiy Bölgesi'ndeki Buston şehrinde bir araya geldi.

Çalışma grupları, Kırgız-Tacik devlet sınırının 11,88 kilometresinde daha anlaşmaya vardı ve bu konuda protokol imzaladı.

Taraflar, gelecek hafta Kırgızistan'da bir araya gelecek.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresine ilişkin tartışma yaşanıyordu.

Çalışma grupları, daha önce de sınırın tartışmalı kısmının yaklaşık 240 kilometresi üzerinde anlaşma sağlamıştı.

Etiketler : kırgızistan tacikistan sınır anlaşma
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Türk Sineması dünyayla yarışıyor

Türk Sineması dünyayla yarışıyor
Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum

Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"
"Aileme bakışımı değiştiren bir film"

"Aileme bakışımı değiştiren bir film"
Kendi yazdı, kendi söyledi

Kendi yazdı, kendi söyledi
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX