Kırgız-Tacik sınırının tartışmalı kısmının 11,88 kilometresi daha belirlendi

Kırgızistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamaya göre, sınır belirleme heyetleri, 17-23 Aralık'ta Tacikistan'ın Sogdiy Bölgesi'ndeki Buston şehrinde bir araya geldi.

Çalışma grupları, Kırgız-Tacik devlet sınırının 11,88 kilometresinde daha anlaşmaya vardı ve bu konuda protokol imzaladı.

Taraflar, gelecek hafta Kırgızistan'da bir araya gelecek.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresine ilişkin tartışma yaşanıyordu.

Çalışma grupları, daha önce de sınırın tartışmalı kısmının yaklaşık 240 kilometresi üzerinde anlaşma sağlamıştı.