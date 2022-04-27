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27 Nisan 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:27 Nisan 2022 Çarşamba 09:40:00

Kim Jong-un resmen ilan etti

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 90'ıncı yıldönümü için düzenlenen törende nükleer programa hız vereceklerini ilan etti. Törende Kuzey Kore'nin yasaklı kıtalararası balistik füzelerinin de sergilenmesi dikkat çekti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 90'ıncı yıldönümü için düzenlenen törende konuştu. Ülkesinin nükleer programını hızlandıracaklarını söyleyen Kim, "Ülkemizin nükleer kapasitesini artırmak için mümkün olan en hızlı şekilde adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ntv'de yer alan habere göre, Kuzey Kore, ordusunun 90'ıncı kuruluş yıldönümünü kutladı. Kıtalararası balistik füzeler alandan geçirildi. Binlerce askerle gövde gösterisi yapıldı

Kutlamalara Kuzey Kore lideri Kim Jong-un önderlik etti.

Kuzey Kore liderinin eşi Ri Sol-ju da katıldığı kutlamalarda tören alanından kıtalararası balistik füzeler de geçirildi.

Kuzey Kore, geçen ay yasaklı olan bu füzelerin 2017'den beri ilk kez denemesini yapmıştı. Bu deneme uluslararası toplumun tepkisini çekmiş, ABD Kuzey Kore'ye bir dizi yeni yaptırım kararı almıştı.

Askeri geçit törenininde kıtalararası balistik füzelerin yanısıra denizaltıdan fırlatılan balistik füzeler ve hipersonik füzeler de tören alanından geçirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaptığı konuşmada nükleer silahlarını geliştirecekleri sözünü verdi.

Nükleer güçlerinin temel misyonunun savaştan caydırıcılık olduğunu söyleyen Jong-un "Ama istemediğimiz bir durumun oluşturulması halinde bu nükleer silahlar sadece caydırıcı unsur olmayacaktır. Kuzey Kore ile askeri çatışmaya teşebbüs eden tüm güçler yok olacaktır" dedi.

Törende havai fişek ve drone gösterileri de düzenlendi.

Etiketler : Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri Kuzey Kore
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