VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"PKK ve Demirtaş arasındaki çatışma 6'lı Masa'nın stratejisini çökerten bir çatışma oldu"
Kayseri stadına enerji geldi!
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık seyirle başladı
MIKTA ortaklığında, Güney Afrika'da kadın girişimcilere eğitim verildi
Meksika'da milli okçu Mete Gazoz'a 2021 yılının sporcusu ödülü verildi
Muhammed Salah, Steven Gerard'ı geride bıraktı
2. Abdülhamid döneminde inşa edilen hastane yaşam merkezine dönüştürülüyor
Türk şiirinin Türkmen dervişi: Bahaettin Karakoç
10. Boğaziçi Film Festivali'nin Uluslararası Yarışması'nda Yer Alan Filmler Açıklandı!
İtalya'dan Türkiye hamlesi!
Minik yavru herkesi ağlattı
Kuvvetli sağanak yolda: Ulaşımda aksamalar bekleniyor
Kiev'de patlama sesleri
EYT'de son viraja girildi!
ABD'den tansiyonu yükseltecek açıklama
Mehter takımıyla kutlama
Yeni komedi ikilisi
Eğlenceli şarkı yapmam
Rolüne acilde hazırlandı
Çocuklarda bu hastalıklar arttı
Eklemlerdeki kızarıklıklar artrit işareti olabilir
Gebe ve emziren kadınlar, plastik kaptan uzak durmalı
Sonbahar halsizliğini önleyecek tavsiyeler
Selçuk Bayraktar: Dünyada kendi sınıfında en iyisi...
17 Ekim 2022 Pazartesi 09:07:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 09:07:00

Kiev'de patlama sesleri

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de en az 2 patlama meydana geldi. Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde iki ayrı patlama meydana geldiği bildirildi.

Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

Saldırıların neyle gerçekleştirildiğine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Kiev'de yaşanan patlamalardan birinin sesi AA kamerasına yansıdı.

Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırılar düzenlemişti.

Etiketler : Rus güçleri Kiev Oleksiy Kuleba Vitaly Kliçko
Sena'nın şovu

Sena'nın şovu
setlere dönüyor

setlere dönüyor
Ani kararlar verip pişman olmayın

Ani kararlar verip pişman olmayın
Hastalık mevsiminde elleri daha sık yıkamalı

Hastalık mevsiminde elleri daha sık yıkamalı
Doktordan Latin dans

Doktordan Latin dans
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Oscarlık kutlama

Oscarlık kutlama
Bir bu eksikti

Bir bu eksikti
'yalan'a farklı yorum

'yalan'a farklı yorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX