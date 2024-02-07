Kenya'da sırtlan 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Kenya'da yaşanan sırtlan saldırısında 1 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.



Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) tarafından yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının korunduğu Nairobi Ulusal Parkı'nda sırtlan saldırısı yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, sırtlan saldırısında 1 üniversite öğrencisinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı, yaralananların tedavileri için bölgedeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bölgenin sırtlanlar için göç güzergahı üzerinde olduğu uyarısı yapılan açıklamada, yerel halka dikkatli olunması çağrısı yapıldı.