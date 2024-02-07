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07 Şubat 2024 Çarşamba 11:55:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 11:55:00

Kenya'da sırtlan 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Kaynak: AA

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Kenya'da sırtlan saldırısında 1 üniversite öğrencisi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kenya'da yaşanan sırtlan saldırısında 1 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) tarafından yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının korunduğu Nairobi Ulusal Parkı'nda sırtlan saldırısı yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, sırtlan saldırısında 1 üniversite öğrencisinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı, yaralananların tedavileri için bölgedeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bölgenin sırtlanlar için göç güzergahı üzerinde olduğu uyarısı yapılan açıklamada, yerel halka dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Etiketler : kenya sırtlan saldırı
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