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06 Şubat 2024 Salı 10:15:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 10:15:00

Kazakistan, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Kaynak: AA

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Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlanan mesajda, geçen yıl Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle Kazakistan'ın ev sahipliğinde başkent Astana'da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanlarının 10. Zirvesi'nde, üye ülkelerce 6 Şubat'ın "Afetzedeleri Anma ve Dayanışma Günü" ilan edildiği hatırlatıldı.

Mesajda, "Böylesine zor bir dönemde Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatına üye diğer ülkelerle Türkiye'ye ilk destek veren ülkelerden oldu ve Türk birliğinin gücünü ortaya koydu." ifadesi kullanıldı.

TDT'nin dönem başkanı olarak Kazakistan'ın, Türkiye'ye söz konusu süreci hızla atlatması dileğinde bulunduğu kaydedildi.

Etiketler : kazakistan 6 şubat deprem
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