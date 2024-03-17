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Katar'da ateşkes masası kuruluyor! İsrail heyeti pazartesi gidecek
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17 Mart 2024 Pazar 00:13:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 00:13:00

Katar'da ateşkes masası kuruluyor! İsrail heyeti pazartesi gidecek

Kaynak: AA

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Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılacak İsrail heyetinin pazartesi Katar'a gitmesi bekleniyor.

Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılacak İsrail heyetinin, pazartesi günü Katar'a gitmesinin beklendiği belirtildi.

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Savaş Kabinesi'nin pazar günü toplanacağı kaydedildi.

Haberde, toplantının pazar akşamı yapılacak olması nedeniyle Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki heyetin Katar'a pazartesiden önce gitmeyeceği ifade edildi.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.

Etiketler : Gazze ateşkes İsrail heyeti Katara gitmek
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