Katar'da ateşkes masası kuruluyor! İsrail heyeti pazartesi gidecek
Kaynak: AA
Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılacak İsrail heyetinin pazartesi Katar'a gitmesi bekleniyor.
Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılacak İsrail heyetinin, pazartesi günü Katar'a gitmesinin beklendiği belirtildi.
İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Savaş Kabinesi'nin pazar günü toplanacağı kaydedildi.
Haberde, toplantının pazar akşamı yapılacak olması nedeniyle Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki heyetin Katar'a pazartesiden önce gitmeyeceği ifade edildi.
Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.
- Filistin Katar'dan ortak talep: "İsrail tamamen çekilsin"
- Katar'da ateşkes masası kuruluyor! İsrail heyeti pazartesi gidecek
- Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi
- Eski İsrail İstihbarat Başkanı: Özgürlüğümü elde etmek için İsrail'e karşı savaşırdım
- Eski ABD Başkanı Trump'ın "sus payı" ödemesi davasının duruşması ertelendi
- Filistin davasını buldozerlere karşı savunan kadın: Rachel Corrie