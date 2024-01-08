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08 Ocak 2024 Pazartesi 07:45:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 07:45:00

Katar Dışişleri Bakanı: Gazze, Filistin idaresinde olmalıdır

Kaynak: AA

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Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'nin Filistin topraklarının bir parçası olduğunu ve Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı, Orta Doğu turu kapsamında başkent Doha'ya gelen ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müzakere sürecinin devam ettiğini ancak bazı zorluklar yaşadıklarını kaydeden Al Sani, "Hamas'ın üst düzey yetkililerinden birinin öldürülmesi (Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri), bu komplike sürece etki edebilir." dedi.

Al Sani, zorluklara rağmen taraflarla görüşmelere devam ettiklerini ve en kısa sürede Gazze'de ateşkesin sağlanacağı, yardım girişlerinin artırılacağı ve esirlerin serbest kalacağı bir anlaşmaya varılması için çabaladıklarını kaydetti.

Al Sani, "Gazze'nin, Filistin topraklarının bir parçası olduğunu, Filistin idaresi altında olması gerektiğini ve burada sadece Filistin halkının karar verme hakkına sahip olduğunu" vurguladı.

Orta Doğu turu kapsamında Türkiye ve Ürdün'ün ardından Katar'a gelen Blinken'in ziyaret programında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve Batı Şeria da yer alıyor.

Blinken, ziyaret kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de bir araya gelmişti.

Etiketler : katar filistin gazze israil
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