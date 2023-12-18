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Kassam Tugayları'ndan İsrail'e gönderme: Geç geldiniz, görev tamamlandı
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18 Aralık 2023 Pazartesi 18:38:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 18:38:00

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e gönderme: Geç geldiniz, görev tamamlandı

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de tünel bulan İsrail güçlerine, "Geç geldiniz, görev tamamlandı" mesajını içeren bir video paylaştı.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından paylaşılan videoda İsrail güçlerinin Gazze'de tünel bulduğu anlar yer aldı.

Yaklaşık bir dakikalık görüntü, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail askerlerinin Gazze'deki bir tünelde gezmesi, askerlerin Gallant'a bilgi vermesiyle başlıyor.

Video, Filistinli direnişçilerin 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı isimli saldırıya ve esir alınan İsrailli askerlere ilişkin görüntülerle devam ediyor.

Görüntünün sonunda ise Gazze'nin kuzeyinde bulunan tünelin kullanım amacına işaret edilerek Arapça, İbranice ve İngilizce "Geç geldiniz, görev tamamlandı." mesajı çıkıyor.

İsrail ordusu, dün, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'nın 400 metre yakınında 4 kilometreden uzun, en derin noktası 50 metreye ulaşan bir tünel bulunduğunu duyurmuştu.

Söz konusu tünelden İsrail askerlerine saldırılar düzenlendiği ifade edilen açıklamada, tünelin İsrail'e kadar uzanmadığı belirtilmişti.

Gazze'deki tüneller, İsrail ordusunun ilerlemesinin önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriliyor.

Etiketler : HAMAS İSRAİL GAZZE
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