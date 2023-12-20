Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna büyük darbe: 3 günde 25 askerini öldürüldü

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, Gazze'de Filistinli direnişçilerin İsrail askerlerine yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Ebu Ubeyde, Kassam mensuplarının son 72 saatte 25 İsrail askerini öldürdüğünü ve onlarcasını da yaraladığını belirtti.

Filistinli direnişçilerin saldırılarına ilişkin Ebu Ubeyde, İsrail ordusuna ait 41 aracın hedef alındığını ve kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti.

Ebu Ubeyde, Kassam mensuplarının, Gazze'yi karadan işgal eden İsrail ordusunu patlayıcılar, anti-tank roketleri ve anti-personel mühimmatlarıyla hedef aldığını, yakın mesafeden çatışmalara girdiğini ve destek birliklerini de vurduğunu aktardı.

İsrail askerlerinin 2 tünel ve bir eve kurulan tuzakla hedef alındığını söyleyen Ebu Ubeyde, bir İsrail askerinin de Kassam mensubu bir keskin nişancı tarafından vurulduğunu kaydetti.

Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi'nin genelinde İsrail ordusuna ait komuta noktaları ve askeri birlikleri havan topu ve kısa mesafeli roketlerle bombaladıklarını bildirdi.

Kassam Tugayları Sözcüsü, "Tel Aviv'i ve işgal edilmiş Filistin topraklarının kuzeyindeki gasp edilmiş Kiryat Şmona'nın çok sayıda roketle hedef alındığını" ifade etti.

Öte yandan, İsrail ordusu ise yaptığı bilgilendirmede son üç günde 8 askerin öldürüldüğünü duyurmuştu.

KASSAM TUGAYLARI'NIN GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ DİĞER SALDIRILARI

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada da direnişçilerin Gazze kentinin es-Seraya bölgesinde girdiği çatışmada 4 İsrail askerini öldürdüğü duyuruldu.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater bölgesinde Yasin-105 roketiyle İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının hedef alındığı belirtildi.

Filistinli direnişçilerin, Gazze kentinin doğusundaki ed-Derc Mahallesinde bir binaya konuşlanan 12 kişilik İsrail askerini vurdukları açıklamada kaydedildi.

Açıklamada, Kassam mensuplarının, Gazze kentindeki Tel el-Heva ve es-Sabra bölgelerinde İsrail ordusuna ait 8 araç ile Cibaliya'da bir Merkava tankını Yasin-105 roketleriyle hedef aldığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada Gazze Şeridi'nin güneyinde ise Han Yunus'ta, İsrail ordusuna ait 3 tank ve bir asker nakil aracının el yapımı patlayıcı ve Yasin-105 füzeleriyle vurulduğu duyuruldu.

Açıklamada, Han Yunus'ta bir tünelin girişine kurulan tuzakla İsrail askerlerine bombalı saldırı düzenlendiği, ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Son olarak Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan el-Muğraka bölgesinde havan topuyla İsrail askerlerinin hedef alındığı kaydedildi.