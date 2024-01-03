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03 Ocak 2024 Çarşamba 15:09:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 15:09:00

Kasım Süleymani'nin mezarında patlama... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: AA

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İran devlet televizyonu, Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarında meydana gelen patlamada en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı münasebetiyle anma programları düzenleniyor.

Etiketler : Suleymani patlama yaralı
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