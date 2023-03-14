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14 Mart 2023 Salı 23:11:00 - Güncelleme:14 Mart 2023 Salı 23:11:00

Karadeniz'de düşen İHA ile ilgili ABD Başkanı Biden bilgilendirildi

Kaynak: İHA

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın Karadeniz üzerinde Rus savaş uçağının çarpması sonucu düşürülen İHA hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

Rusya ve ABD arasındaki İHA geriliminin ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, Karadeniz üzerinde görev yapan ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi İHA'nın Rusya'ya ait Su-27 tipi savaş uçakları tarafından yapılan önlemenin ardından uluslararası sulara düşmesi hakkında ABD Başkanı Joe Biden'ın bilgilendirildiğini ifade etti.

Bu tür başka önlemelerin olduğunu ifade eden Kirby, söz konusu olayın ABD'ye ait İHA'nın düşmesi nedeniyle önemli olduğu belirterek, Rusya'nın pervasızca, tehlikeli ve profesyonel olmayan bir şekilde hareket ettiğini açıkladı.

Kirby, "Dışişleri Bakanlığı doğrudan Rus mevkidaşlarıyla konuşacak ve bu tehlikeli, profesyonelliğe aykırı önleme konusundaki endişelerimizi dile getirecek" dedi.

NATO MÜTTEFİKLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli'nin NATO müttefiklerini bilgilendirdiği aktarıldı.

ABD'ye ait İHA'nın Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında görev yaptığı sırada Rusya'ya ait 2 Su-27 savaş uçağı tarafından önleme yapıldığı ifade edilmiş, önleme sırasında uçaklardan birinin İHA'ya çarptığı belirtilmişti.

Çarpma nedeniyle pervanesinde hasar meydana gelen İHA'nın ABD kuvvetleri tarafında Karadeniz'e düşürüldüğü açıklanmıştı.

Etiketler : nato rusya avurpa karadeniz iha

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