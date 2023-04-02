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02 Nisan 2023 Pazar 09:40:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 09:40:00

Karadağ'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda halk sandığa gitti

Kaynak: AA

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Balkan ülkesi Karadağ'da halk, ülkenin 8. cumhurbaşkanının belirleneceği seçimin ikinci turunda sandığa gitti.

Seçmenler, 19 Mart'ta yapılan birinci turda en yüksek oy alan Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisinden (DPS) mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile Avrupa Hareketi'nden Jakov Milatovic arasında seçim yapacak.

Kayıtlı 542 bin 154 seçmen, ülke genelinde açılan 1162 sandıkta yerel saatle 07.00-20.00'de oy kullanabilecek.

Seçimin sonuçlarının bağımsız İzleme ve Araştırma Merkezi (CeMI) tarafından gece yarısı açıklanması bekleniyor.

MEVCUT CUMHURBAŞKANI DJUKANOVİC, İLK TURDA OYLARIN YÜZDE 35,3'ÜNÜ ALDI

DPS'li mevcut Cumhurbaşkanı Djukanovic, 19 Mart'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 35,3'ünü, Milatovic ise oyların yüzde 28,9'unu almış, adayların hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Karadağ Devlet Seçim Kurumu (DİK), ilk turdaki katılım oranının yüzde 63,1 olduğunu açıklamıştı.

KARADAĞ'DA CUMHURBAŞKANI 5 YILDA BİR SEÇİLİYOR

Karadağ'da ilk kez 1990'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Momir Bulatovic kazanmıştı. Bulatovic, 1992'deki ikinci seçimin de galibi olmuştu. 1997'deki cumhurbaşkanı seçimini ise Milo Djukanovic kazanmıştı.

Karadağ'da 2003, 2008 ve 2013'te yapılan seçimlerden ise eski Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic galip çıkmıştı.

2018'deki seçimi mevcut Cumhurbaşkanı Djukanovic kazanmıştı.

Sonuncusunun 2018'de yapıldığı Karadağ'da cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçiliyor.

Etiketler : karadağ cumhurbaşkanı seçim

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