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25 Eylül 2023 Pazartesi 14:23:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 14:23:00

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa, "2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti" seçildi

Kaynak: AA

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Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın "2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti" seçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kültür Bakanı Adil Kerimli'nin Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam Dünyası Kültür Bakanları 12. Konferansı'na katılarak İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonunun (ISESCO) İslam Dünyası Kültür Başkentleri Programı'na 2024 yılı için Şuşa'nın adaylığını önerdiği bildirildi.

Açıklamada, Kerimli'nin önerisinin olumlu karşılandığı ve oy birliğiyle Şuşa'nın "2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiği belirtildi.

Şuşa, 2023'te de "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmişti.

Etiketler : karabağ şuşa 2024 islam dünyası kültür başkenti
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