Batı'nın kabusu gerçek oldu

Kara kış zor geçecek! Avrupa'nın en büyük kabusu gerçek oldu: Bu defa darbeyi başka bir yerden yedi

Rusya'nın doğal gaz vanalarını Avrupa'ya kapatması Avrupa ülkelerinin sert bir kış geçirmesine neden oluyor. Zor durumda olan Avrupa'ya ise bu defa başka bir darbe Çin'den geldi.

Pek çok Arupa Birliği (AB) ülkesi kara kara kara kışa nasıl hazırlanacağını düşünürken bu defa Avrupa'ya darbe Çin'den geldi.

Pekin yönetiminin, devlete ait enerji ithalinde bulunan şirketlerine Avrupa ülkelerine doğal gaz rezervlerini durdurmalarını emrettiği ortaya çıktı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Çin Komünist Partisi Ulusal Kalkınma ve Reform Komsiyonu, devlete ait olan enerji şirktleri CNOOC, PetroChina ve Sinopec'e talimat verdi.

Aynı zamanda bunun sebebinin hem Çin'in tasarrufa gitmek istemesi hem de Rusya'ya yapılan yaptırımlara bir tepki olduğuna dikkat çekildi.

Rusya, savaşın ilk günlerinden itibaren Rusya lideri Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyete kavuştu.

Rusya'nın 'dost olmayan ülkeler listesi' ise şöyle:

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan.