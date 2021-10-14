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14 Ekim 2021 Perşembe 20:35:00 - Güncelleme:14 Ekim 2021 Perşembe 20:35:00

Kanarya Adaları kıyılarına bir günde 392 düzensiz göçmen geldi

Kaynak: AA

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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubuna son 24 saatte 10 tekneyle toplam 392 düzensiz göçmen ulaştı. Göçmenler arasındaki 20 kadar kadın ve çocuk mevcut protokol gereği kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kanarya Adaları özerk yönetimi kaynaklarından basına yapılan açıklamalara göre, 13 Ekim Çarşamba akşamından bu yana Lanzarote Adası'na 210, Büyük Kanarya Adası'na da 182 düzensiz göçmen geldi.

Kuzey Afrika kıyılarından çıktıkları tespit edilen düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerinin en kalabalık olanında 68, en azında da 26 kişi olduğu belirtildi.

BAZILARI BOT VE TEKNE OLMADAN KARAYA ULAŞTI

Bir erkek düzensiz göçmen yolculuk esnasında hayatını kaybetti.

Düzensiz göçmenlerin bazılarının bot veya teknelerle hiçbir yardım olmadan kıyıya ulaşabildiği, bazılarının ise Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle denizden kurtarılıp karaya getirildikleri ifade edildi.

SON 2 YILDA CİDDİ ARTIŞ

Afrikalı düzensiz göçmenler arasındaki 20 kadar kadın ve çocuğun mevcut protokol gereği kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü bilgisi paylaşılırken, hamile bir kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na doğru göç son iki yıldır ciddi oranda artış gösteriyor.

Etiketler : Kanarya Adaları Düzensiz Göçmenler Afrika İspanya
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